Сехудо сенсационно завершил карьеру после победы на UFC 249

В рамках турнира UFC 249, который проходит в американском Джексонвилле, в поединке сошлись бойцы из США Генри Сехудо и Доминик Круз, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

Противостояние продолжалось до конца второго раунда - незадолго до окончания Сехудо победил техническим нокаутом и защитил титул.

Вскоре после окончания поединка Сехудо сенсационно объявил о завершении карьеры.

За свою карьеру в ММА 33-летний спортсмен одержал 16 побед при двух поражениях. Круз побеждал 22 раза, проиграв трижды.

В главном бою американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. В данный момент пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

"Победитель боя встретится с Хабибом, это точно", - заявил президент UFC Дэйна Уайт во время онлайн-конференции.