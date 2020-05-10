https://news.day.az/sport/1233640.html Фергюсон попал в больницу после поражения

Фергюсон попал в больницу после поражения

Спорт, 10 мая 2020 13:15 572
Фергюсон попал в больницу после поражения

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, проигравший в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) соотечественнику Джастину Гейджи, отправлен после боя в больницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде, по ходу боя он получил травмы лица. После поединка Уайт сообщил, что Фергюсон, а также Нико Прайс, проигравший Висенте Луке, отправились в больницу, при этом отметив, что американец во время боя выглядел "не по себе и был медленным".

Гейджи должен провести поединок за титул в легком весе с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу, на его счету четыре поражения. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.

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