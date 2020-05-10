Невеста Роналду распродает личные вещи футболиста, чтобы помочь больницам в Испании - ФОТО
Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выставила на аукцион футболку португальца с автографом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, вырученные средства пойдут на помощь испанским больницам в борьбе с коронавирусом.
"Сейчас мы все переживаем очень трудные времена. Больницы, медсестры, врачи, весь медицинский персонал и все, кто заболел коронавирусом, действительно нуждаются в нашей помощи. Испания очень сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Вот почему я решила помочь. Я выбрала четыре красивых предмета одежды и футболку "Ювентуса", подписанную Роналду. Вся сумма от продажи будет пожертвована испанским больницам для борьбы с COVID-19", - написала Родригес в Instagram.
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