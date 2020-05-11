Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня

Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Испании по футболу может быть возобновлен 12 июня. Об этом заявил президент Ла лиги Хавьер Тебас, его комментарий со ссылкой на издание AS приводит Gazeta.ru, передает Day.Az.

"Я бы хотел, чтобы возобновление было 12 июня, - сказал Тебас. - Первый и второй дивизионы закончатся одновременно. Ежедневно в течение 35 дней будут проходить какие-то матчи".

По информации источника, лига может отложить возобновление турнира на одну неделю, если этого потребует ситуация с пандемией. Сообщается, что клубы уже проинформированы о предварительной дате рестарта сезона.

В четверг глава Германской футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны будет возобновлен 16 мая. Все игры будут проходить без зрителей.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона", "Реал" идет вторым.