https://news.day.az/sport/1233829.html У Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
У Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
Об этом сообщает CBS Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Спортсмен был госпитализирован после поединка, который прошел 10 мая. Фергюсон пропустил множество тяжелых ударов, под правым глазом у него появилось рассечение и гематома.
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