Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон станцевал в больничной палате со стойкой для капельницы. Видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американец сопроводил ролик подписью "Когда ты собираешься выписаться из больницы". Фергюсон был госпитализирован 10 мая после поражения в бою за титул временного чемпиона UFC от соотечественника Джастина Гэтжи.

Спортсмен пропустил множество ударов, у него был диагностирован перелом орбитальной кости.