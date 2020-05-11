https://news.day.az/sport/1233866.html Фергюсон станцевал в больничной палате со стойкой для капельницы - ВИДЕО
Фергюсон станцевал в больничной палате со стойкой для капельницы - ВИДЕО
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон станцевал в больничной палате со стойкой для капельницы. Видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американец сопроводил ролик подписью "Когда ты собираешься выписаться из больницы". Фергюсон был госпитализирован 10 мая после поражения в бою за титул временного чемпиона UFC от соотечественника Джастина Гэтжи.
Спортсмен пропустил множество ударов, у него был диагностирован перелом орбитальной кости.
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