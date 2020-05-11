Сезон "Формулы-1" может продлиться до января 2021 года

Текущий сезон чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" из-за пандемии коронавируса может завершиться в январе 2021 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Королевских гонок" Чейз Кэри, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"На данный момент мы рассчитываем завершить сезон в декабре 2020 года. Вероятно, заключительный этап состоится 13 декабря, - цитирует Кэри Race Fans. - Возможен вариант с продлением сезона до января 2021 года и в таком случае гонки в Рождество и Новый год будут исключены. Вопрос еще нужно будет обсуждать с организаторами этапов и командами. Но лучший сценарий - завершение сезона в декабре".

Напомним, что сезон "Формулы-1" был поставлен на паузу, не успев начаться - это произошло аккурат перед стартовым этапом в Австралии. Из-за эпидемиологической обстановки Гран-при Австралии, Монако и Франции были отменены, а этапы в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане перенесены.

Ожидается, что сезон может стартовать гонкой в Австрии, которая намечена на пятое июля.