https://news.day.az/sport/1233966.html УЕФА может отказаться от квалификации в еврокубки в следующем сезоне
УЕФА может отказаться от квалификации в еврокубки в следующем сезоне
УЕФА может сократить или вообще отменить квалификацию к Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает The Times.
Уже сейчас старт нового еврокубкового сезона сдвинут на 20 октября из-за пандемии коронавируса, но все равно у УЕФА есть опасения, можно ли успеть доиграть следующий сезон вовремя, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Ожидается, что окончательное решение о формате будущего еврокубкового сезона будет принято на Исполкоме УЕФА, который состоится 27 мая.
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