В Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей

Власти Великобритании разрешат проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей начиная с июня.

Об этом говорится в распространенном в понедельник плане по ослаблению карантина, введенного в стране 23 марта в ответ на пандемию заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будут разрешены культурные и спортивные мероприятия за закрытыми дверями с их телевизионной трансляцией во избежание риска широкомасштабного социального контактирования", - отмечается в 60-страничном документе. При этом представители театров уже предупреждали о том, что проведение спектаклей не будет рентабельным при нынешних правилах, когда люди обязаны сохранять между собой дистанцию в два метра. На прошлой неделе британский актер и писатель Стивен Фрай заявил, что для британских театров "настали поистине темные времена", выразив опасение, что те вряд ли смогут теперь открыться ранее, чем в 2021 году.

Пока не ясно, сочтут ли спортивные ассоциации формат достаточным для возобновления соревнований. Так, руководство Английской премьер-лиги пока не высказалось на тот счет, будет ли возобновлен приостановленный 13 марта из-за коронавируса национальный чемпионат.

Как поясняется в опубликованном в понедельник документе, возвращение страны к нормальной жизни будет очень медленным и поэтапным.

По последней информации Минздрава страны, число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в королевстве превысило 223 тыс., число летальных исходов - 32 тыс. Великобритания вернулась на третье место в мире по числу случаев заражения, обойдя Россию.