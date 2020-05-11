Федерация волейбола Азербайджана отменила внутренние чемпионаты

Отменены сезоны 2020/21 Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женщин и Высшей лиги чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, решение об этом приняла Федерация волейбола Азербайджана (ФВА).

Такое решение принято в связи с тем, что команды провели неодинаковое количество игр и наличием отложенных встреч в чемпионатах страны. Наряду с Суперлигой и Высшей лигой, аннулированы результаты Первых лиг среди мужчин и женщин, прерванных 14 марта.

Также официально объявлено, что в еврокубках нашу страну представит только женский клуб "Азеррейл".

Подопечные Фамиля Агаева, лидировавшие в отмененном сезоне, выступят в Кубке Челлендж.

Отметим, срок контрактов клубов с волейболистами истек в прошлом месяце. Среди иностранных игроков в Баку осталась только выступающая в "Азеррейл" сенегальская волейболистка Мбаянг Сек.