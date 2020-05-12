Феттель не согласовал контракт с «Феррари» и покинет команду
Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немец Себастьян Феттель не смог договориться с "Феррари" о продлении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Соглашение Феттеля с "Феррари" истекает по окончании сезона-2020.
Ранее сообщалось, что "Феррари" предлагала 32-летнему Феттелю продлить контракт на один сезон с существенным понижением зарплаты, но он отказался.
Сезон-2020 года до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса. В прошлом сезоне немец занял пятое место в зачете пилотов (240 очков), его партнер по команде монегаск Шарль Леклер стал четвертым (264).
Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Все четыре титула он выиграл в составе команды "Ред Булл" (2010-2013). В "Феррари" он перешел в 2015 году.
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