Чемпионат мира по мини-футболу перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести чемпионаты мира по мини-футболу с 2020 на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изначально турнир должен был пройти с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, но по решению бюро совета ФИФА состоится с 12 сентября по 3 октября 2021 года. В соревновании примут участие 24 команды.

Также были утверждены даты проведения чемпионата мира по футболу среди девушек не старше 20 лет, который пройдет с 20 января по 6 февраля 2021 года в Коста-Рике и Панаме, и чемпионата мира среди девушек не старше 17 лет, турнир пройдет с 17 февраля по 7 марта 2021 года в Индии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.