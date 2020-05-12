«Барселона» нацелилась на футболиста сборной России

Каталонская "Барселона" нацелилась на приобретение полузащитника "Локомотива" и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Don Balon, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что на игрока обратил внимание спортивный директор команды Эрик Абидаль.

На фоне грядущего кризиса, спровоцированного паузой в сезоне, клубу необходимы варианты усиления без существенных трат на трансферы, пишет издание. Ожидается, что одним из таких вариантов может стать именно переход 24-летнего российского хавбека.

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, по данным Don Balon, уже одобрил трансфер россиянина.

Контракт Миранчука с "Локомотивом" истекает в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 14,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги Миранчук отметился девятью забитыми мячами в 24 матчах турнира.

СМИ неоднократно говорили об интересе к футболисту со стороны европейских клубов. В частности, в ноябре 2019-го сообщалось о готовности туринского "Ювентуса" усилиться российским хавбеком Миранчуком. Также интерес к игроку приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Монако".