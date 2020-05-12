Представители Азербайджана примут участие в гимнастическом фестивале EUROGYM в 2021 году

Представители Азербайджана примут участие в гимнастическом фестивале EUROGYM в Рейкьявике (Исландия) в 2021 году. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт Европейской гимнастики (European Gymnastics), передает Day.Az.

Азербайджан представит команда Flame.

Гимнастический фестиваль EUROGYM, который должен был состояться в июле текущего года, перенесен на 4-8 июля 2021 года.

В сообщении отмечено, что в EUROGYM Gala наряду с представителями Азербайджана примут участие гимнасты из Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Германии, Греции, Исландии, Италии, Норвегии, Португалии, Швейцарии, Словакии и Швеции.

Возрастное ограничение участников увеличили до 19 лет, вместо заявленных ранее - 18 лет, что позволит всем зарегистрированным гимнастам по-прежнему участвовать в фестивале.

В сообщении также отмечено, что в этот раз на участие в EUROGYM было получено рекордное количество, а именно - 37 заявок.