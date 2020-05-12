Римский "Лацио" намерен купить Ивана Ракитича

Римский "Лацио" собирается приобрести у "Барселоны полузащитника Ивана Ракитича. Итальянцы предлагают хорватскому футболисту трехлетний контракт, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сам Ракитич хотел бы остаться в "Барселоне" или вернуться в "Севилью". Однако "Барса" готова рассмотреть предложение римлян. Чемпион Испании оценивает 32-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

Иван Ракитич выступал за "Базель", "Шальке", Севилью", а с 2014 года является футболистом "Барселоны". Иван входил в состав сборной Хорватии, завоевавшей серебряные медали последнего чемпионата мира.