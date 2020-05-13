Фернандо Алонсо может вернуться в "Формулу-1"

Чемпионат нынешнего сезона "Формулы-1" все еще не начался и пока неясно, когда вообще гонщики сядут за руль. Тем не менее, серия живет полноценной жизнью и сейчас идет масса информации о переходах пилотов. В частности, возник слух, что в "Ф-1" возвращается испанский экс-чемпион мира Фернандо Алонсо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне эксперты оценили то, что четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель не будет призовым гонщиком команды Ferrari в будущем году и что на его место активно сватают испанца Карлоса Сайнса.

Информация о переходе испанца официально не подтверждена, но и его "свято место" в команде McLaren инсайдеры тоже уже поделили: предполагается, что в британскую "конюшню" переберется австралиец Даниэль Риккардо из Renault. А кто же займет его место во французской команде?

Здесь вариантов хоть отбавляй. В частности, многие специалисты видят на месте гонщика с Зеленого континента Феттеля. Но поговаривают и о том, что в "Королевские гонки" может вернуться их главный "блудный сын" последних лет - Фернандо Алонсо.

Испанец много где засветился за последние годы. Он активно осваивает смежные серии, участвуя, например, и весьма удачно в знаменитой суточной гонке "24 часа Ле-Мана", он съездил за океан, чтобы опробовать американскую серию Indycar, он готовится открыть для себя мир внедорожных ралли. Но и про "Формулу-1" сеньор Фернандо, похоже, не забывает.

Бывший пилот "Ф-1" Мартин Брандл поделился в эфире телеканала Sky Sports своими предположениями: "Я вижу такой сценарий: Карлос Сайнс переходит в Ferrari, Даниэль Риккардо - в McLaren. Остается кокпит в Renault - вероятно, его займет Фернандо Алонсо".

Но, правда, эксперт оговаривается: "Феттель не обязательно уйдет из "Формулы-1" - посмотрим. Мне интересно, будет ли это концом карьеры для Себа, или он перейдет в команду из середины таблицы с перспективами. Что касается Renault - если я прав и Риккардо окажется в McLaren, то место в заводском коллективе может заинтересовать и Феттеля".