ФИФА отказалась от выбора лучшего футболиста сезона

Международная федерация футбола приняла решение не определять по окончании нынешнего сезона лучшего игрока. Традиционная церемония The Best FIFA Football Awards, намеченная на сентябрь 2020 года, будет отменена из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О решении ФИФА стало известно испанскому изданию Marca. На церемонии The Best FIFA Football Awards должны были вручить награды не только лучшем игроку сезона, но и вратарям, тренерам в мужском и женском футболе, а также приз за честную игру. Кроме того, на мероприятии должны были назвать автора лучшего гола сезона.

Напомним, что в прошлом году лучшим футболистом сезона стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.