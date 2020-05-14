https://news.day.az/sport/1234784.html "Бавария" готова ради Сане раскошелиться на 50 млн фунтов
"Бавария" готова ради Сане раскошелиться на 50 млн фунтов
Мюнхенская "Бавария" не оставляет надежды заполучить полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане. Ради 24-летнего футболиста клуб из Германии готов заплатить англичанам 50 миллионов фунтов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, "горожан" не устроила первоначальная сумма сделки - 35 миллионов фунтов. Руководство "Манчестер Сити" надеется получить за немецкого хавбека гораздо больше.
Напомним, что Сане выступает за команду Хосепа Гвардиолы с 2016 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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