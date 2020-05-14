"Бавария" готова ради Сане раскошелиться на 50 млн фунтов

Мюнхенская "Бавария" не оставляет надежды заполучить полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане. Ради 24-летнего футболиста клуб из Германии готов заплатить англичанам 50 миллионов фунтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, "горожан" не устроила первоначальная сумма сделки - 35 миллионов фунтов. Руководство "Манчестер Сити" надеется получить за немецкого хавбека гораздо больше.

Напомним, что Сане выступает за команду Хосепа Гвардиолы с 2016 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.