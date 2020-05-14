Baku City Circuit о приобретенных билетах на Гран-При Азербайджана Формулы-1

Билеты, приобретенные на Гран-При Азербайджана Формулы-1, который был перенесен в связи с пандемией коронавируса, остаются в силе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Baku City Circuit.

Несмотря на это, по желанию их можно вернуть, обратившись по почте bilet@bakugp.az.

Отметим, что дата проведения гонок в этом году пока не определена. Формула-1 пока не объявила новый календарь на 2020 год. В случае появления новой информации о дате проведения гонок все будут осведомлены.

В структуре добавили, что в данный момент в Баку не осуществляется никаких строительных работ в связи с гонками, но они могут начаться после объявления даты соревнований.

Напомним, что гонки Гран-При Азербайджана Формулы-1 планировалось провести 5-7 июня, но они были отложены в связи с пандемией коронавируса.