Глава UFC Уайт поддержал семью Нурмагомедовых

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт выразил слова поддержки отцу и тренеру российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вчера говорил с Хабибом, но он ничего мне не сказал. Он не хотел это обсуждать, - приводит слова Уайта "Чемпионат.com". - Он тяжело это переживает, но переносит как настоящий мужик. Я люблю своего отца, поэтому могу понять, каково сейчас Хабибу".

Также Уайт посвятил Нурмагомедову-страшему пост в инстаграме, в котором написал: "Абдулманап - мастер боевых искусств, живущий жизнью, полной гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности своему сыну. Мои мысли с семьей Нурмагомедовых, которые продолжают сражаться".

В понедельник, 25 апреля, отца Хабиба госпитализировали с пневмонией. На следующий день Абдулманап сообщил, что чувствует себя хорошо. Однако 5 мая Нурмагомедов-старший спецбортом из Махачкалы был доставлен в Москву.

В среду, 13 мая, стало известно, что отец Хабиба находится в коме. Сообщалось, что у Абдулманапа возникли проблемы с сердцем, из-за чего ему пришлось сделать операцию.

Дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Нурмагомедов-старший вышел из комы. Сейчас он находится в одном из столичных военных госпиталей.