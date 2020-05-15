https://news.day.az/sport/1235227.html Глава УЕФА считает решение о завершении Лиги 1 преждевременным
Глава УЕФА считает решение о завершении Лиги 1 преждевременным
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает решение о завершении чемпионата Франции преждевременным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
О досрочном завершении чемпионата Франции стало известно 28 апреля. Турнир был завершен после 28 сыгранных туров, победителем признан лидирующий в турнирной таблице "ПСЖ".
"Для меня это решение преждевременно. Я уважаю это решение, нас о нем не спрашивали, поскольку оно было принято властями Франции", - заявил Чеферин.
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