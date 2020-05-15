Гран-при Бельгии Формулы-1 пройдет без зрителей

Власти Бельгии разрешили провести этап Формулы-1 с 28 по 30 августа. Гран-при Бельгии пройдет без зрителей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Премьер-министр Валлонии Элио Де Руло сообщил, что правительство Бельгии приняло решение о проведении этапа. Соревнования должны пройти с соблюдением всех противовирусных правил. Зрители на трибуны допущены не будут, сообщает РИА Новости.

Старт сезона в Формуле-1 откладывается из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что первый в нынешнем сезоне этап пройдет с 3 по 5 июля в Австрии.