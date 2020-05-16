"Брюгге" стал досрочным победителем чемпионата Бельгии по футболу
Чемпионат Бельгии по футболу официально решено не доигрывать, сообщается на сайте турнира.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, победителем чемпионата признан занимающий первое место "Брюгге"
Чемпионат страны, как и большинство национальных первенств, был прерван из-за пандемии коронавируса. На момент возникновения паузы команды успели сыграть по 29 матчей. "Брюгге" набрал 70 очков, ближайший преследователь, "Гент" - 55.
По итогам чемпионата "Брюгге" получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов, "Гент" будет участвовать в квалификации ЛЧ. "Шарлеруа" и "Антверпен", занявшие третье и четвертое места, представят Бельгию в групповом этапе Лиги Европы, "Стандард" должен пройти квалификационный отбор.
Аутсайдер чемпионата, "Васланд-Беверен" опускается из Высшей лиги в Первую.
Ранее о досрочном завершении чемпионатов объявили в Нидерландах (чемпион объявлен не был) и Франции (победителем стал ПСЖ). Стало известно, что в Германии чемпионат возобновляется 16 мая. Чемпионат России решено возобновить 21 июня.
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