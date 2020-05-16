В субботу возобновляются матчи бундеслиги

В субботу шестью матчами 26 тура возобновляется чемпионат Германии по футболу. Встречи пройдут без зрителей при полном соблюдении правил противовирусной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Германия первой из европейских стран возобновляет свой футбольный чемпионат. Турнир в бундеслиге был прерван в начале марта из-за пандемии коронавируса. Все футболисты прошли двукратное тестирование и только после этого получили разрешение участвовать в матчах. В игровой зоне могут находиться по 20 футболистов с каждой стороны - 11 на поле и 9 в запасе, 5 арбитров, 20 человек из тренерских штабов, медицинская бригада из 7 человек, 4 мальчика, подающих мячи и 3 фотографа.

В субботу пройдут шесть встреч 26 тура. "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке", "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Фортуна" - "Падерборн", "Хоффенхайм" - "Герта" и "Айнтрахт" - "Боруссия" (Менхенгладбах). Два матча запланированы на воскресенье - "Кельн" - "Майнц" и "Унион" - "Бавария". Завершится тур в понедельник встречей "Вердер" - "Байер".