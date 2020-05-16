https://news.day.az/sport/1235597.html Два испанских клуба подозреваются в организации договорного матча
Два испанских клуба подозреваются в организации договорного матча
Клубы Ла Лиги "Хетафе" и "Вильярреал" подозреваются в проведении договорного матча. Речь идет о встрече сезона 2018/19, завершившейся вничью 2:2, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В последнем туре прошлого чемпионата Испании "Хетафе" и "Вильярреал" сыграли вничью 2:2. Этот результат позволил мадридцам занять шестое место и получить путевку в Лигу Европы. В организации договорного матча мог быть замешан капитан "Хетафе" Хорхе Молина.
У радиостанции есть данные полицейского расследования инцидента. Оба клуба отрицают высказанные против них обвинения.
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