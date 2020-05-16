Чемпион Италии по футболу может быть определен с помощью плей-офф

Победитель чемпионата Италии по футболу может быть выявлен при помощи плей-офф в случае плотного графика. Об этом заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, комментарий которого приводит Gazeta.ru со ссылкой на телерадиокомпанию Rai, передает Day.Az.

Ранее большинство клубов в ходе собрания выбрали 13 июня в качестве срока возобновления турнира. Позднее уверенность в этом выразил глава Национального олимпийского комитета страны Джованни Малаго.

"В данный момент, в случае запланированного возобновления чемпионата 13 июня, нам придется играть в плотном графике. Мы должны быть готовы к различным вариантам, поэтому нельзя исключать то, что нам придется определить победителя с помощью плей-офф", - заявил Гравина.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Позже сообщалось, что клубам разрешат возобновить тренировки 18 мая, а сам турнир продолжится в середине июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).