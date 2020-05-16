Возобновлен чемпионат Германии по футболу после паузы из-за пандемии

Розыгрыш чемпионата Германии по футболу возобновлен после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В субботу в 16.30 мск в рамках 26-го тура пройдут матчи Бундеслиги "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке-04" (Гельзенкирхен), "РБ Лейпциг" (Лейпциг) - "Фрайбург" (Фрайбург), "Хоффенхайм" (Зинсхайм) - "Герта" (Берлин), "Фортуна" (Дюссельдорф) - "Падерборн 07" (Падерборн) и "Аугсбург" (Аугсбург) - "Вольфсбург" (Вольфсбург).

В 19.30 мск начнется встреча "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне) - "Боруссия" (Менхенгладбах).

Игры чемпионата Германии пройдут без зрителей.