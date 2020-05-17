Оверим нокаутировал Харриса на турнире UFC

Нидерландский боец MMA Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в поединке тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172. Об этом сообщает Sports.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бой прошел в американском Джексонвилле, штат Флорида и стал главным событием UFC Fight Night 172. Оверим победил Харриса во втором раунде поединка техническим нокаутом.

Алистар Оверим - бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире. 17 мая нидерландскому бойцу исполняется 40 лет. На его счету 65 проведенных боев, из которых он выиграл 46 (24 нокаутом).

Уолт Харрис провел в общей сложности 21 бой, из которых 13 завершились его победой (все нокаутом).