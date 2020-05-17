Футболист "Сельты" Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина

Испанский футбольный клуб "Сельта" оштрафовал датского полузащитника Пионе Систо за нарушение условий карантина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Штраф составил €60 тыс., что стало крупнейшей суммой в истории штрафов "Сельты". Санкции к 25-летнему игроку применены за отъезд в Копенгаген на своей машине во время пандемии коронавируса и без разрешения клуба.

Систо перешел в "Сельту" из датского "Мидтьюллана" летом 2016 года. За испанскую команду Систо сыграл 133 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 14 голевых передач. В составе датского клуба футболист выиграл чемпионат страны. За сборную Дании Систо сыграл 21 матч и забил один мяч.

После Систо на родину отправился российский форвард "Сельты" Федор Смолов, который, в свою очередь, предупредил руководство клуба. О санкциях в отношении Смолова не сообщается. Россиянин перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива". В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

До вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса клубы в чемпионате Испании провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков). На втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). "Сельта" располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков, ее отрыв от зоны вылета составляет одно очко.