Тесты на коронавирус всех футболистов и персонала "Интера" дали отрицательный результат

Итальянский футбольный клуб "Интер" не имеет случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Тесты были проведены среди всех игроков, технического персонала и руководства клуба. Все тесты показали отрицательный результат.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Позже сообщалось, что клубам разрешат возобновить тренировки 18 мая, а сам турнир продолжится в середине июня.

Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).