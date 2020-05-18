https://news.day.az/sport/1236073.html УЕФА о том, что будет с футболом во время пандемии этим летом - ВИДЕО
УЕФА о том, что будет с футболом во время пандемии этим летом - ВИДЕО
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что европейский сезон закончится в августе, несмотря на то, что матчи пройдут без зрителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, 27 мая исполком УЕФА должен утвердить даты. Чеферин выразил уверенность, что по крайней мере 80% национальных ассоциаций доиграют сезон.
Глава УЕФА также сообщил, чемпионат Европы, который из-за пандемии коронавируса перенесен на лето будущего года, может пройти в тех же городах, так как девять из 12 подтвердили свою готовность. Ассоциация ведет переговоры с Римом, Бильбао и Мюнхеном.
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