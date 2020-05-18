«Селтик» объявлен чемпионом Шотландии

В Шотландии приняли решение не возобновлять сезон.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс", клубы одобрили такое решение лиги.

Чемпионом страны признан "Селтик". За 8 туров до конца команда Нила Леннона опережала своего ближайшего преследователя "Рейнджерс" на 13 очков.

Таким образом, "Селтик" стал чемпионом Шотландии в 9-й раз подряд.

Высший дивизион покидает "Хартс". Его место займет "Данди Юнайтед".