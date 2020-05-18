https://news.day.az/sport/1236214.html «Селтик» объявлен чемпионом Шотландии
«Селтик» объявлен чемпионом Шотландии
В Шотландии приняли решение не возобновлять сезон.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс", клубы одобрили такое решение лиги.
Чемпионом страны признан "Селтик". За 8 туров до конца команда Нила Леннона опережала своего ближайшего преследователя "Рейнджерс" на 13 очков.
Таким образом, "Селтик" стал чемпионом Шотландии в 9-й раз подряд.
Высший дивизион покидает "Хартс". Его место займет "Данди Юнайтед".
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