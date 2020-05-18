https://news.day.az/sport/1236280.html Оперативный штаб внес ясность в вопрос открытия спортзалов
Оперативный штаб внес ясность в вопрос открытия спортзалов
"Желательно, чтобы открылись все объекты".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
Отвечая на вопрос об открытии спортзалов, он сказал, что деятельность всех сфер будет поэтапно восстановлена: "Последовательность соблюдается, невозможно одновременное открытие всех объектов".
Отметим, деятельность спортзалов в Азербайджана была приостановлена из-за пандемии коронавируса 13 марта.
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