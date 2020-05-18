Английские клубы приступят к групповым тренировкам 19 мая

Клубы английской премьер-лиги возобновят тренировки в малых группах уже 19 мая. Такое решение приняли все участники чемпионата Англии по футболу на общем собрании, которое состоялось 18 мая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает официальный сайт лиги, футболисты обязаны будут соблюдать социальную дистанцию, а также остальные правила поведения, направленные на защиту здоровья спортсменов и персонала команд.

Ранее игроки клубов АПЛ приступили к индивидуальным тренировкам на базе. Напомним, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон английской премьер-лиги должен возобновиться в июне.