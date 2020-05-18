УЕФА перенес заседание исполкома

Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесено с 27 мая на 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной переноса стало наличие нерешенных вопросов, связанных с проведением чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

Ранее сообщалось, что до 27 мая все города, в которых запланировано проведение матчей Евро, должны подтвердить намерение организовать игры в 2021 году, предоставив правительственные гарантии. Также предполагалось, что исполком примет решение о судьбе приостановленных клубных еврокубков. Кроме того, УЕФА ждет от национальных лиг информацию о статусе чемпионатов - будут они доиграны или досрочно завершены.

Предыдущее заседание исполкома УЕФА прошло 23 апреля.

17 марта чемпионат Европы был перенесен из-за пандемии коронавируса, матчи должны пройти в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.