Английская премьер-лига рискует остаться без зрителей и на следующий сезон

Медицинский советник английской премьер-лиги по футболу Марк Жилетт заявил, что допуск болельщиков на стадионы может быть запрещен из-за пандемии коронавируса не только в нынешнем сезоне, но и в следующем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ситуация совершенно очевидна - ничего в плане здравоохранения не изменится в течение ближайших 6-12 месяцев, - цитирует медика Daily Mail. - Важно, чтобы люди осознавали, что им придется столкнуться с этими изменениями".

Напомним, что на данный момент чемпионат Англии по футболу прерван, как и большинство спортивных мероприятий в мире. Турнир "замер" после 29 туров. Лидером за девять раундов до окончания АПЛ является "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя на 25 очков.