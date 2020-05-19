Гран-при Великобритании поставлен под угрозу срыва из-за карантина

Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в английском Сильверстоуне могут столкнуться с проблемами при подготовке Гран-при Великобритании. Правительство страны намерено ввести обязательный 14-дневный карантин для зарубежных посетителей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"14-дневный карантин исключит возможность проведения Гран-при Великобритании в 2020 году, - признается представитель "Ф-1" в беседе с Reuters. - Все это скажется на десятках тысяч рабочих мест, связанных с "Формулой-1". Если спорт высших достижений планируют вернуть на телевидение, то в стране должны сделать исключение".

В связи с этим компания-организатор этапа уже официально обратилась к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с призывом помочь в решении вопроса. Однако в правительстве страны при принятии карантинных мер дали понять - спорту исключений не будет.