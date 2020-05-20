Кавани может стать игроком «Интера»

Футболист французского "ПСЖ" Эдинсон Кавани может стать игроком миланского "Интера", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что летом у уругвайца заканчивается контракт с парижанами. Черно-синие хотели приобрести игрока "Наполи" Дриса Мертенса, но он предпочел остаться в клубе.

В сезоне-2019/20 Кавани провел 22 матча, забив семь мячей.