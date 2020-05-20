https://news.day.az/sport/1236720.html Кавани может стать игроком «Интера»
Кавани может стать игроком «Интера»
Футболист французского "ПСЖ" Эдинсон Кавани может стать игроком миланского "Интера", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что летом у уругвайца заканчивается контракт с парижанами. Черно-синие хотели приобрести игрока "Наполи" Дриса Мертенса, но он предпочел остаться в клубе.
В сезоне-2019/20 Кавани провел 22 матча, забив семь мячей.
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