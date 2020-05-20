Лучшие игроки во Франции не будут награждены из-за досрочного завершения сезона

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) в Twitter объявил, что традиционное награждение лучших игроков сезона не состоится, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной отмены церемонии стало досрочное завершение Лиги 1. Сезон чемпионата Франции был завершен после 28 сыгранных туров из-за пандемии коронавируса.

"Сердце французского профессионального футбола не лежит ни к вечеринкам, ни к отдельным вознаграждениям в это время кризиса. Именно поэтому организаторы единодушно решили: в 2020 году не будет церемонии", - отмечено в сообщении организации.

Победителем Лиги 1 в прошедшем сезоне стал "ПСЖ", лидирующий в турнирной таблице.