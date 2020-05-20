Совет баскетбольной Евролиги примет окончательное решение о судьбе сезона 25 мая

Руководство баскетбольной Евролиги примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 на совете организации 25 мая. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира, передает Day.Az.

"Мы только что узнали, что совет Евролиги соберется 25 мая, и в этот же день будет принято и озвучено решение [по сезону-2019/20]", - заявили в пресс-службе Евролиги.

В апреле пресс-служба турнира сообщила, что решение будет принято 24 мая. Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.