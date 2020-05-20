https://news.day.az/sport/1237065.html В Италии планируют завершить футбольный сезон к осени
В Италии планируют завершить футбольный сезон к осени
Итальянцы планируют завершить футбольные чемпионаты во всех лигах к 20 августа. Это решение было озвучено Федеральным советом Федерации футбола Италии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Чемпионаты в Сериях А, В и С 1должны быть завершены к 20 августа. В оставшиеся десять дней пройдут оставшиеся матчи Кубка Италии.
Еще раньше министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что сезон в Италии возобновится после паузы, связанной с пандемией коронавируса, 12 июня. Однако окончательное решение будет принято 28 мая после консультации Федерации футбола и руководства Серии А.
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