В Италии планируют завершить футбольный сезон к осени

Итальянцы планируют завершить футбольные чемпионаты во всех лигах к 20 августа. Это решение было озвучено Федеральным советом Федерации футбола Италии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чемпионаты в Сериях А, В и С 1должны быть завершены к 20 августа. В оставшиеся десять дней пройдут оставшиеся матчи Кубка Италии.

Еще раньше министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что сезон в Италии возобновится после паузы, связанной с пандемией коронавируса, 12 июня. Однако окончательное решение будет принято 28 мая после консультации Федерации футбола и руководства Серии А.