Многие болельщики могут не приехать на ЧМ-2022

Две новости, касающиеся российского газового проекта "Северный поток", пришли практически одновременно.

Одна хорошая для России: немецкий энергетический регулятор освободил действующий проект "Северный поток" (СП) на 20 лет от действия Газовой директивы ЕС. По этой трубе российский газ может, как и раньше, без всяких ограничений течь в Германию и к другим европейским потребителям.

Вторая новость плохая: Европейский суд отклонил иск компании-оператора, строящегося газопровода "Северный поток-2" (СП-2), добивающейся такой же привелегии. Ранее все тот же немецкий энергетический регулятор посчитал, что новое европейское законодательство распространяется на недостроенный трубопровод, а это значит, что в перспективе "Газпрому придется "делиться" трубой, к чему он явно не расположен. Что стоит за этими решениями и чем они грозят амбициозным российским газовым проектам, "МК" выяснил у экспертов.