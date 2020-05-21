Марио Балотелли выбирает между Турцией и Бразилией

Нападающий итальянского футбольного клуба "Брешия" Марио Балотелли почти наверняка по окончании нынешнего сезона сменит прописку. При этом игрок, в свое время выступавший за "Интер", "Милан" и "Ливерпуль", теперь выбирает команду в чемпионатах Турции и Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Заинтересованность в приглашении 29-летнего темнокожего итальянца проявили стамбульский "Галатасарай" и "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро, сообщают инсайдеры. Оба клуба уже ведут переговоры с агентом Балотелли Мино Райолой, сообщает, в частности, журналист Николо Скира. Контракт нападающего с "Брешией" рассчитан до июня 2022 года.