Бывший чемпион UFC бросил вызов Тайсону

Бывший чемпион UFC Тито Ортис бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Легенда против легенды. Когда мы это сделаем?" - написал Ортис, выложив коллаж из двух фото. На одном изображен Тайсон, на другом - сам Ортис. Боец не уточнил, по правилам какого спорта хотел бы встретиться.

Ортис владел титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе с 2000 по 2003 год. Сейчас он продолжает драться по правилам смешанных единоборств. В декабре 2019 года американец задушил мексиканца Альберто Ель Патрона на Combate Americas 51.

Ранее Тайсон отреагировал на предложение провести бой с соотечественником Эвандером Холифилдом. "Было бы потрясающе провести благотворительный поединок. Только представьте нас вместе на ринге", - заявил американец.