https://news.day.az/sport/1237886.html «Барселона» договорилась о переходе форварда «Интера»
«Барселона» договорилась о переходе форварда «Интера»
"Барселона" достигла договоренности с нападающим "Интера" Лаутаро Мартинесом о трансфере. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Cadena Cope.
По информации источника, переход состоится в летнее трансферное окно 2020 года.
При этом "Барселона" не намерена платить за нападающего €111 млн, которые требует "Интер", и хочет включить в сделку кого-то из своих футболистов. В итальянскую команду могут отправиться Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также защитники Нелсон Семеду, Самюэль Юмтити и Джуниор Фирпо.
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