«Барселона» договорилась о переходе форварда «Интера»

"Барселона" достигла договоренности с нападающим "Интера" Лаутаро Мартинесом о трансфере. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Cadena Cope.

По информации источника, переход состоится в летнее трансферное окно 2020 года.

При этом "Барселона" не намерена платить за нападающего €111 млн, которые требует "Интер", и хочет включить в сделку кого-то из своих футболистов. В итальянскую команду могут отправиться Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также защитники Нелсон Семеду, Самюэль Юмтити и Джуниор Фирпо.