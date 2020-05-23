https://news.day.az/sport/1237937.html Золотая медаль ЧМ-2018 продана за 66 тыс евро
Золотая медаль ЧМ-2018 продана за 66 тыс евро
Игрок сборной Франции по футболу продал на аукционе золотую медаль за победу на чемпионате мира 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Имя футболиста, решившего расстаться с наградой, не сообщается. Спортсмену удалось выручить почти 66 тысяч евро. На том же аукционе были проданы золотые медали чемпионатов мира 1994 и 2002 годов. Победителями обоих турниров была сборная Бразилии. За награды выручили 44 и 46 тысяч евро соответственно.
Кроме того, на аукцион были выставлены личные вещи погибшего в январе баскетболиста Коби Брайанта. Их ассортимент не сообщается, но общая выручка составила 185 тысяч евро.
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