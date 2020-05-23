Экс-представитель ММА Соннен назвал Хабиба лучшим бойцом в мире

Бывший представитель элитных американских промоушенов Bellator и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чей Соннен назвал дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, в тройку лучших также входят Камару Усман и Генри Сехудо.

Напомним, что свой следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи.