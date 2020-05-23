https://news.day.az/sport/1237964.html Экс-представитель ММА Соннен назвал Хабиба лучшим бойцом в мире
Экс-представитель ММА Соннен назвал Хабиба лучшим бойцом в мире
Бывший представитель элитных американских промоушенов Bellator и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чей Соннен назвал дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его мнению, в тройку лучших также входят Камару Усман и Генри Сехудо.
Напомним, что свой следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи.
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