"Интер" предложит Кавани контракт до 2023 года

Итальянский футбольный клуб "Интер" намерен предложить уругвайскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсону Кавани контракт сроком до 2023 года. Об этом сообщает издание L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Действующий контракт Кавани с ПСЖ истекает в июне. По информации газеты, в переходе 33-летнего форварда лично заинтересован главный тренер "Интера" Антонио Конте. Ранее сообщалось, что уругвайца также хотят заполучить английские "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и испанский "Атлетико".

Кавани - лучший бомбардир в истории ПСЖ, он выступает за команду с 2013 года. С клубом он стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка Франции и семикратным победителем Суперкубка Франции, также он выиграл Кубок Италии вместе с "Наполи". В составе сборной Уругвая Кавани победил на Кубке Америки в 2011 году. Всего за национальную команду он сыграл 116 матчей, забив 50 голов.