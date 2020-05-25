Чемпионский перстень Коби Брайанта продан на аукционе за $206 тыс.

Чемпионский перстень, вручаемый за победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Коби Брайанта продан на аукционе за $206 тыс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Брайант подарил родителям перстни, полученные за победу в сезоне-1999/00 в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Мать Брайанта намеревалась продать кольца и другие памятные сувениры, врученные после той победы, однако Брайант был против этого. В конечном счете он согласился, и в 2013 году шесть вещей, включая кольца, были проданы частному коллекционеру за $280 тыс., который сейчас перепродал одно из колец за $206 тыс.

По информации источника, скоро на аукцион будет выставлено другое кольцо, итоговая цена которого может превысить сумму, затраченную на уже проданное.

Напомним, что 26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.