Роналду: Я лучший в истории

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал себя лучшим игроком в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, 35-летний капитан сборной Португалии написал в "твиттере": "Я не вижу никого лучше себя. Ни один игрок не делает то, что я не могу сделать сам, но я вижу то, что другие не могут сделать. Нет более совершенного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории - и в хорошие, и в плохие моменты".

Отметим, Криштиану Роналду защищает честь "Ювентуса" с 2018 года. До перехода в туринский клуб он 9 лет (2009-2018) играл в "Реале".